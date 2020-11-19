北市婦人走在行穿道卻遭遊覽車輾斃 司機過失致死送辦

台北市士林區一處路口今天早上發生遊覽車撞死婦人的車禍，遊覽車司機左轉時未看到走在行穿道上的婦人，直接將婦人輾斃，他稱「真的沒看到對方」，一早從新竹北上，載客完準備到一處暫歇，警方將依過失致死罪嫌送辦。

據調查，陳婦已退休，兒女都住外地。警方已經通知家屬到派出所做筆錄。62歲王姓遊覽車司機酒測值為0，沒有酒駕。

當時王在德行西、文林路口要左轉，直接輾過走在行穿道上的陳婦，他辯稱，一早從新竹北上，在天母地區放客人下車後，準備找一處可停車的地方暫歇，沒想到撞到人；根本沒看到對方過馬路，撞到才知道。