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距上次參拜24年前！九旬阿嬤3人搭公車回鄉建醮卻迷路
台南市佳里警分局中鹽派出所所長施信結昨天執行10-12時取締大型車違規專案勤務時，在七股區中寮里附近發現3位步履蹣跚的老阿嬤，東張西望看似尋找景物目標的樣子，主動趨前詢問，得知該3位阿嬤是從市區搭99號觀光公車前來七股頂山代天府參拜，距上次參拜已睽違24年了，因記憶模糊，誤將鹽山當頂山。
所長施信結主動洽談瞭解，陳姓阿嬤現年90歲，謝阿嬤現年86歲及張阿嬤77歲，3人年輕居住七股區，結婚後分別居住在中西區及永康區，民國85年七股區頂山里代天府舉辦建醮活動，有前來參加廟會活動祈求平安，向吳府三千歲及登墉王船許願，下次建醮活動，一定會再回來參拜還願。
3人最近得告七股等山代天府建醮遶境活動消息，勾起曾許願再回來參加建醮活動的往事，因年事已高，已無法清楚記得代天府是位在「頂山」還是「鹽山」，因市區有免費敬老公車遂提議一起搭公車碰碰運氣，下車發現好像與記憶中的印象有差距，心中有些徬徨不安。
3位阿嬤準備到中鹽派出所詢問代天府確切位置，所長施信結發現3位阿嬤，穿著打扮非本地人裝扮，且沿路狀尋找標的，狀似無助，即主動詢問來訪目的，施信結看3人年邁於是開警車載3人到頂山里代天府去拜拜還願，阿嬤要付車資也婉拒車資酬謝，代天府總幹事吳國和及公廟委監幹部得知後，都肯定所長助人義行。
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