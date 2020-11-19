畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

一支七人登山隊走畢祿羊頭山一日縱走，其中3名女山友因腳程較慢落後，17日晚間仍未出登山口失聯。消防局、太管處組成救難隊，連日搜尋，昨天先找到兩人，體力十分虛弱；今天直升機空偵再找到最後一名29歲葉姓失聯者，但已經死亡，已吊掛送往台中。

花蓮縣消防局17日晚間7時58分獲報，7人登山團早上入山畢羊縱走，林姓、黃姓及葉姓3人腳程較慢落後，所以分成二團登山。 走得較快的4人下午4時抵達慈恩登山口等候落後的3人，但遲未看到落後的3人，電話也不通，所以求請支援搜索。

消防局與太魯閣國家公園管理處、國家公園警察隊組成搜救小組，漏夜入山搜尋。

消防局表示，根據同行山友說法，推測3人可能在畢祿往羊頭0.7公里處下乾溝，走錯路線。

搜救人員昨天下午到該區搜尋，在該垂直100公尺處發現黃姓、林姓兩名失聯者，兩人在山上待了一晚，水、糧食都不足，身體相當虛弱，體力不支，考量兩人狀況，救難人員決定下撤到820林道營地與第二組搜救人員交接任務。

搜救二組今晨4時從營地出發至熱區，連同民間搜救團體共12人進入擴大搜尋，直升機也出動空偵，上午發現失聯的29歲葉姓女子，倒臥乾溝一動也不動，已經沒有生命跡象，吊掛送往台中。

據了解，畢祿羊頭縱走約需14個小時，且山上未處可紮營，一定要當天下山，一般都是清晨6時入山，晚間8時結束行程。