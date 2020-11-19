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影／紅燈右轉還攔車獅子吼罵三字經 機車騎士PO網提告
21歲陳姓男機車騎士今天凌晨在臉書爆料公社PO文表示，他前天下午4時35分騎車直行太平區東平路、祥順路口時，遭紅燈右轉的49歲林姓男機車騎士攔車、辱罵三字經，他氣得提告，並且PO文請網友公評。
台中市警局太平分局新平派出所副所長柯閔翔說，陳姓男騎士事後已至太平派出所報案，並提出妨害自由、公然侮辱等告訴，警方已依規定受理在案，另有關交通違規部分，警方也將依違規事實制單舉發。警方也呼籲民眾如遇到此情形，應立即向警方報案，勿私下解決衍生事端。
警方調查，陳姓騎士駕駛機車沿東平路往東區方向直行，行經祥順路口，因林姓機車騎士由祥順路紅燈右轉東平路，當下陳男按喇叭示警，林男認為有挑釁意味，即驅前將陳男攔下理論，雙方進而引發口角糾紛。
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