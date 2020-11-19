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新北14歲少女留紙條離家會男網友已發生關係 家長暴怒提告
新北市14歲張姓少女3天前留字條告知家人，說要和朋友去逛歡樂耶誕城，但深夜仍未返家，少女母親憂心有安全問題，報警協尋，土城警方費時兩天，調閱上百支監視器，昨晚在台北市尋獲張姓少女和騎車載少女出遊的16歲男網友莊姓少年並帶返所調查。
少女家長獲悉失蹤兩天的女兒已被警方尋獲趕到派出所，經詢問才知莊姓男網友坦承與少女出遊兩天內，二人曾發生性關係，讓少女父母暴怒提告，警方已依妨害性自主罪嫌理偵辦。
新北市土城警分局金城派出所於11月16日晚上8時55分接獲康姓母親報案， 聲稱其14歲女兒張姓少女疑似失蹤，日前下落不明。
康婦說，女兒於11月14日下午5時許在家中桌上留有字條，表示要和朋友一同前往新北市歡樂耶誕城後離家，少女原預計於14日晚上8時返家，但當晚8時許張姓少女仍未返家，憂心女兒安全跑到金城派出所報案求助。
警方經過兩天兩夜調閱上百支監視器比對畫面，查到一輛疑似載著張姓少女的機車，往台北市方向離開新北市轄區，警方依車號聯繫到車主，警方立即確認相關位置位於台北市後，金城所副所長張耀霖立即帶人前往北市找人，於昨晚7時時40分許在台北市尋獲張姓少女及騎機車載少女四處趴趴走的男網友莊姓少年並帶返派出所。
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