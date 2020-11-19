新北14歲少女留紙條離家會男網友已發生關係 家長暴怒提告

新北市14歲張姓少女3天前留字條告知家人，說要和朋友去逛歡樂耶誕城，但深夜仍未返家，少女母親憂心有安全問題，報警協尋，土城警方費時兩天，調閱上百支監視器，昨晚在台北市尋獲張姓少女和騎車載少女出遊的16歲男網友莊姓少年並帶返所調查。

少女家長獲悉失蹤兩天的女兒已被警方尋獲趕到派出所，經詢問才知莊姓男網友坦承與少女出遊兩天內，二人曾發生性關係，讓少女父母暴怒提告，警方已依妨害性自主罪嫌理偵辦。

新北市土城警分局金城派出所於11月16日晚上8時55分接獲康姓母親報案， 聲稱其14歲女兒張姓少女疑似失蹤，日前下落不明。

康婦說，女兒於11月14日下午5時許在家中桌上留有字條，表示要和朋友一同前往新北市歡樂耶誕城後離家，少女原預計於14日晚上8時返家，但當晚8時許張姓少女仍未返家，憂心女兒安全跑到金城派出所報案求助。