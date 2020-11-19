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影／少女留字條逛耶誕城卻失蹤 土城警在北市尋回
新北市張姓少女日前留字條告知家人，說要和朋友去逛歡樂耶誕城，但深夜仍未返家，少女母親憂心有安全問題，報警協尋，土城警方費時兩天，調閱上百支監視器，昨晚在台北市尋獲張姓少女和騎車載少女出遊的莊姓少年，帶返所後交由家長帶回。
土城警分局金城派出所在年11月16日晚上8時55分接獲康姓母親報案，聲稱其女兒張姓少女疑似失蹤，日前下落不明。
康婦說，女兒於11月14日下午5時許離家，並在家中桌上留有字條，表示要和朋友一同前往新北市歡樂耶誕城，預計於14日晚上8時返家，但當晚8時許張姓少女仍未返家，憂心女兒安全跑到金城派出所報案求助。
警方經過兩天兩夜調閱上百支監視器比對畫面，查到一輛疑似載著張姓少女的機車，往台北市方向離開新北市轄區，警方依車號聯繫到車主，警方立即確認相關位置位於台北市後，金城所副所長張耀霖立即帶人前往北市找人，於昨晚7時時40分許在台北市尋獲張姓少女及騎機車載少女四處趴趴走的莊姓少年。
少女家長見女兒平安歸來後，終於放下心中的大石。土城警分局呼籲，民眾平時應多關心孩子的交往對象及同學，並囑咐孩子注意自身安全，也將持續加強校園安全維護及失蹤孩童的協尋工作。
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