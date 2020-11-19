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影／驚險！過彎疑車速過快撞水溝翻覆 車內3人逃過一劫
43歲余姓男子前天下午3時許駕車載友人及小孩行經造橋鄉綠池餐廳附近道路時，疑因車速太快，右前輸撞上路邊水溝，整輛車失控翻覆在路中打轉滑行，幸好車內3人當時都有綁繫安全帶，安全逃出，路人與其他汽機車也都未受波及；竹南分局呼籲，為維護自身及其他用路人安全，民眾行駛於道路務必遵守速限規定，切勿有超速或其他違規情形，以免發生不可挽回的憾事。
警方調查了解，余姓男子駕車從苗栗市要前往頭份市，車禍發生時他沿造橋鄉朝陽路由南往北行駛，疑因車速過快，行經綠池餐廳附近路口過彎時失控，車身右側自撞道路旁水溝的水泥蓋板，右前輪因衝擊過大脫落卡在溝蓋上，車輛撞擊後車身翻覆180度，四輪朝天在路上滑行，差點撞擊前方機車，場面驚險，幸好車內大人、小孩都綁繫安全帶，幸運逃過一劫未受傷，也未波及其他用路人；余姓男子聲稱當時因右腳踝受傷，踏板操控不當，無法及時踩煞車，才釀成這起意外事故。
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