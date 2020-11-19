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騎士突發腦栓塞幸遇警送醫 康復寫信感謝

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

61歲屈男平時有騎自行車運動的習慣，10月底他如常出門運動，騎經東區台中轉運站附近，突然感覺身體不適，幸好在該處執行守望勤務的員警察覺有異，緊急協助送醫。屈男經診治後才知道自己罹患突發性的腦栓塞，幸有員警積極協助，讓其得以在黃金救援時間獲得治療，事後屈男特地請太太帶著手寫感謝卡至派出所向該名員警致謝，康復後更寫信至市長信箱，再次向這名低調的救命恩人表達謝意。

台中市警三分局東區分駐所警員黃漢文，上月30日早上6時許於台中轉運站周邊執行交通疏導守望勤務時，忽見1名男子騎乘自行車停在路邊，直覺有異趕上前詢問，見男子氣色不佳、身體發抖無力，遂緊急聯繫救護車將其送往醫院急救，並將其自行車牽回派出所暫時代為保管。

61歲屈男送醫檢查後，才得知自己身體的異狀是因為罹患突發性的腦栓塞，幸有員警及時協助，才能把握黃金救援時間，從身體不適到就醫，僅花20分鐘就獲得妥適治療，屈男住院期間還特地請太太及女兒帶著手寫小卡，親至東區分駐所感謝黃員熱心相助。

屈姓男子康復出院後，另致信市長信箱，他在信內表示，當時他一如往常騎車運動，卻突然感覺身體左側麻軟，疑似是今年6月曾發生過的中風跡象，幸有員警主動關心詢問並疾呼救護車到場，讓他得以迅速送醫治療，每每回想起當時情況仍是心有餘悸，非常感謝黃員為他做的一切，挽救一條寶貴的生命。

第三分局警方表示，員警黃漢文從警已25年，除練就一身察言觀色的功力，服務熱忱更是數十年如一日，本次協助民眾就醫，他低調表示此乃份內之事實不足掛齒，得知屈姓民眾順利獲得治療康復出院，也為他感到十分開心。

61歲屈男騎自行車運動，突然感覺身體不適，幸好在該處執行守望勤務的員警察覺有異，緊急協助送醫。屈男經診治後才知道自己罹患突發性的腦栓塞，康復後寫信感謝警。圖／警方提供
61歲屈男騎自行車運動，突然感覺身體不適，幸好在該處執行守望勤務的員警察覺有異，緊急協助送醫。屈男經診治後才知道自己罹患突發性的腦栓塞，康復後寫信感謝警。圖／警方提供

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