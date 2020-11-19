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國道一號施工冒泥漿 臨時限縮2車道施工12小時雙北交通大亂

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路改良地質，昨天下午4點30分發現泥漿冒出高速公路路面，緊急封閉高速公路內線2車道維修到今天凌晨4點30分，前後12小時，卻導致雙北交通大亂，回堵市區，許多人塞車塞到懷疑人生，但原因依然不明，將由專業技師現場勘查。

工務局長詹榮鋒要求同興路工區廠商停止施作，並檢討路面搶修，務必在今天上班前恢復，後續再全面檢討、更換專業廠商，未同意前禁止施工。

新北市穿越國道一號管冪工程導致路面損壞，昨晚在下班前封閉車道，導致國道嚴重回堵近20公里，新北汐止市區道路、北市內湖、南港都受影響。工務局調派人員搶修，卻因塞車無法趕到現場，情況混亂。

原本工程維修人員預定9點左右進場，希望最快11點能夠恢復行車順暢，但到場發現有困難，只能搶在清晨上班前完成。工程人員約11點刨開路面檢視原因，但依然難以判斷，只能先簡易維修恢復4線道通車。市府副秘書長朱惕之、工務局長詹榮鋒、副局長祝惠美都趕到了解情況。

新工處表示，因地下地質狀況差異性不易掌控，確切原因正待釐清中，為處理泥漿湧至路面之狀況，並避免影響高速公路行車安全，所以緊急封閉內二車道，緊急施作辦理路面清洗及刨鋪作業，希望11點後可時解除道路封閉作業，恢復4車道正常通行。

住基隆的許姓女子說，她每天開車到台北上班，下班塞車是常態，但昨天卻讓她塞到懷疑人生，過去尖峰時段頂多塞半小時到1小時，昨天卻塞了2個多小時才上國道，然後又塞2個多小時才回到家，比平常足足多出近2倍的時間，只能趕快吃飯，然後洗澡睡覺，「晚餐都成了宵夜」。

新北市府施作汐止同興路穿越高速公路工程，在福德三路做「管冪推管前保護設施作業」，時間從今年9月到明年3月。施工內容包括地質改良、岩栓、水平傾斜儀及高速公路擋土牆補強地梁等項目，但昨天不慎造成國道路面損壞，影響行車。

國道一號因施工冒泥漿，臨時封閉2內線車道長達 12小時，緊急搶修後今早先恢復通車，將由專業技師鑑定原因。記者施鴻基／翻攝
國道一號因施工冒泥漿，臨時封閉2內線車道長達 12小時，緊急搶修後今早先恢復通車，將由專業技師鑑定原因。記者施鴻基／翻攝

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