聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義暗夜4車連環撞 路人打破車窗試圖救駕駛
65歲簡姓男子昨晚11時許駕駛休旅車，行經永欽一號橋嘉義縣水上鄉往嘉義市方向，與49歲陳姓男子駕駛的轎車相撞，造成另兩台車連環撞，陳、呂兩人一度因傷勢無法脫困，救護員將兩人救出，送醫急救後無生命危險，警方正釐清事故原因。
這場車禍共有四台車連環撞，機油、零件散落一地，簡男駕駛的銀色休旅車後車尾破裂嚴重，陳男駕駛的灰色轎車則橫在路面，氣囊爆開，車頭毀損嚴重，救護員到場後，兩人都無法自行脫困，立即用長背板將兩人救出。
遭波及的林姓男駕駛表示，他原本直線往嘉義市方向，突然兩台車發生追撞，他也不知被哪台車撞上後車尾，但趕緊下車查看，發現灰色轎車駕駛受困車內，他與路人趕緊打破車窗，試圖要救駕駛，但傷者雙腳無法動彈，就不敢再動，也怕車子著火，最後是由救護員將傷者救出。
警方指出，簡男送醫後身上無明顯外傷，四肢無力，陳男肢體有撕裂傷，但兩人都意識清楚，身上無酒氣，車禍原因仍在釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言