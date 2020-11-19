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影／嘉義暗夜4車連環撞 路人打破車窗試圖救駕駛

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

65歲簡姓男子昨晚11時許駕駛休旅車，行經永欽一號橋嘉義縣水上鄉往嘉義市方向，與49歲陳姓男子駕駛的轎車相撞，造成另兩台車連環撞，陳、呂兩人一度因傷勢無法脫困，救護員將兩人救出，送醫急救後無生命危險，警方正釐清事故原因。

這場車禍共有四台車連環撞，機油、零件散落一地，簡男駕駛的銀色休旅車後車尾破裂嚴重，陳男駕駛的灰色轎車則橫在路面，氣囊爆開，車頭毀損嚴重，救護員到場後，兩人都無法自行脫困，立即用長背板將兩人救出。

遭波及的林姓男駕駛表示，他原本直線往嘉義市方向，突然兩台車發生追撞，他也不知被哪台車撞上後車尾，但趕緊下車查看，發現灰色轎車駕駛受困車內，他與路人趕緊打破車窗，試圖要救駕駛，但傷者雙腳無法動彈，就不敢再動，也怕車子著火，最後是由救護員將傷者救出。

警方指出，簡男送醫後身上無明顯外傷，四肢無力，陳男肢體有撕裂傷，但兩人都意識清楚，身上無酒氣，車禍原因仍在釐清。

嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／攝影
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／攝影
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝
嘉義永欽一號橋昨晚發生四車追撞事故，救護員將受困駕駛救出。記者李承穎／翻攝

嘉義 救護員 車禍

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