聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄農民駕駛農機撞山壁 摔落3公尺深邊坡
高雄市杉林區石姓農民今天傍晚駕駛耕耘機返家，疑似機械操作不當衝撞山壁，事故路段恰巧位處產業道路下坡，猛烈撞擊力導致石男彈飛摔落3公尺深邊坡，當時天色昏暗孤立無援，所幸身上還有手機可報案，杉林消防分隊人員前往搶救，花一番功夫將傷患從邊坡救出送醫，石男意識清醒，無生命危險。
今天下午5點多，30歲石姓男子駕駛中型耕耘機從農地返家，行經集來里通仙巷一處產業道路失控撞上山壁，因撞擊力道過猛，石男彈起摔落產業道路邊坡，身上傷勢導致石男動彈不得，山區天色昏暗無人可求救，所幸手機在撞擊過程沒有離身，石男打電報警求救，警消花不少時間才找到受困的石男。
警消指出，出動2車5人前往事故地點救援，石男身上多處挫傷無法行走，利用長背板固定傷者後，徒步將傷者搬運抵達道路，傷患獲救時意識清醒。
杉林消防分隊指出，案發地點偏遠且道路難行，周遭照明又不足，夜間駕駛農機具應有適當照明，最好要結伴同行。此外，民眾可下載高雄市政府消防局119報案APP，以利第一時間提供救災人員詳細報案資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言