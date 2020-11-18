高雄農民駕駛農機撞山壁 摔落3公尺深邊坡

高雄市杉林區石姓農民今天傍晚駕駛耕耘機返家，疑似機械操作不當衝撞山壁，事故路段恰巧位處產業道路下坡，猛烈撞擊力導致石男彈飛摔落3公尺深邊坡，當時天色昏暗孤立無援，所幸身上還有手機可報案，杉林消防分隊人員前往搶救，花一番功夫將傷患從邊坡救出送醫，石男意識清醒，無生命危險。

今天下午5點多，30歲石姓男子駕駛中型耕耘機從農地返家，行經集來里通仙巷一處產業道路失控撞上山壁，因撞擊力道過猛，石男彈起摔落產業道路邊坡，身上傷勢導致石男動彈不得，山區天色昏暗無人可求救，所幸手機在撞擊過程沒有離身，石男打電報警求救，警消花不少時間才找到受困的石男。

警消指出，出動2車5人前往事故地點救援，石男身上多處挫傷無法行走，利用長背板固定傷者後，徒步將傷者搬運抵達道路，傷患獲救時意識清醒。