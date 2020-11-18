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海巡宜蘭查緝隊查獲漁船走私香菸藏油槽 價值上千萬元
海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與刑事警察局共組專案小組今清晨會同彰化、高雄查緝隊、第二岸巡、基隆及台北查緝隊等單位，在八斗子漁港碼頭登檢萬里籍「海○號」漁船，查獲巍旺等5種品牌私菸共19萬8280包，市價約1千萬元，將涉案王姓船長等6人完成筆錄詢問後，全案依違反菸酒管理法移送檢察署偵辦。
據了解，宜蘭查緝隊今年5月13日在基隆市破獲「昇○號」漁船私菸案時，繼續向上追源，並透過海巡署大數據分析後，進而鎖定王嫌等人為牟取暴利，利用「海○號」漁船改裝密艙作為載具。
查緝隊獲知後，陳報海巡署第一巡防區指揮部，並與海巡署第二基隆巡防區指揮部合作偵查；經過一整夜埋伏，今天清晨見到「海○號」入港後立即上船攔檢，發現把私菸藏在密艙的油槽。
宜蘭查緝隊表示，這次查獲走私香菸藏在漁船的油槽內，儲存環境非常惡劣，民眾若誤用未經檢驗合格的香菸，恐有害身體健康，呼籲走私菸害人害己、檢舉私菸利人利己」，民眾如發現不法，可隨時撥打118免費服務專線。
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