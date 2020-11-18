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6分鐘內狂搖娃娃機台17次 男在兒女面前偷50條巧克力
屏東警分局日前接獲經營選物販賣機台業者報案，機台損壞且商品短缺，警方調閱監視器發現，楊姓男子帶著就讀國小的兒女在玩機台時，楊竟多次以身體猛力撞擊、搖晃機台，6分鐘內17次狂推猛撞機台，讓機台內成堆金莎巧克力掉落，50條金莎被暴力「出貨」。警詢後將楊依竊盜、毀損罪函送屏東地檢署偵辦。
警方調查，30多歲楊姓男子，日前騎機車載就讀國小兒女到屏東市中正路上的一家選物販賣機，在投幣把玩機台時，多次以身體、臀部猛力撞擊機台，甚至徒手搖晃，讓機台傾斜，短短6分鐘內17次狂推猛撞。
機台內有如颱風過境，成堆的金莎巧克力掉落，台主清點後發現，有50條金莎巧克力被暴力「出貨」，加上機台內馬達與機版故障的維修費用，財物損失共約6000多元。楊到案稱一時貪心，50條巧克力帶回家吃掉了。
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