疑無安全防護 宜蘭工人4樓墜落不治
宜蘭一名65歲石姓工人今天在宜蘭市一處民宅施工時，疑似沒有安全防護措施，不慎從4樓高處墜落地面，送醫不治，相關單位已展開調查。
宜蘭警消下午獲報，宜蘭市西後街一處民宅，有工人從高處墜落地面，意外現場血跡斑斑，傷者被送往醫院急救。
醫院表示，石姓男子下午近3時30分被送抵醫院前已沒有生命徵象，因頭部重創，扭曲變形，身體也有多處擦傷，經急救還是於下午近4時宣告不治。
據了解，案發現場因屋頂鐵皮年久失修，有漏水情形，屋主才找來石姓工人協助更換。
宜蘭縣勞工處表示，石姓男子是自營作業者，他在進行民宅屋頂鐵皮更換與防水工程時，自4樓墜落地面。經勞工處派員初步檢視，現場疑似沒有任何安全防護措施；縣府除通報勞動部職業安全衛生署展開後續調查外，也已與家屬聯繫，進行後續慰問及協助。
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