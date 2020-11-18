機慢車違規行駛人行道 北市警將加強取締

台北市警察局交通警察大隊今天指出，北市今年1至10月人行道交通事故共42件，機慢車行駛人行道案達9成，為有效保障行人用路安全，近期將加強取締機慢車行駛人行道的違規行為。

交通警察大隊發布新聞稿表示，統計今年1至10月北市A1交通事故死亡人數為51人，較去年同期的71人，要減少20人，每10萬人口A1交通事故死亡人數1.93人，為六都最低、也是最安全的城市。

另，統計北市今年1至10月人行道交通事故共計42件，其中有38件、佔9成涉及機慢車行駛人行道，為有效保障行人用路安全，打造安全的用路環境，市警局近期將加強取締機慢車行駛人行道等違規行為。

交通警察大隊指出，依據道路交通管理處罰條例第45條及74條規定，駕車違規行駛人行道，或於設置有必要標誌或標線供慢車行駛的人行道上，未讓行人優先通行，機車處新台幣600元以上1800元以下罰鍰、自行車處300元以上600元以下罰鍰。

統計市警察局今年1至10月取締機車違規行駛人行道案，共計有1萬7444件，自行車違規行駛人行道有130件，將持續要求提高執法強度及密度，以確保行人用路安全。