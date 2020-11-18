電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

「我心裡想，一定要接住她。」台南市電器行員工林峰田說，他看著女童原本坐在窗台上，他們叫她爬進去，她轉身後要伸手要抓住窗簾，可能突然間雙手無力，重心往後傾而墜落，他和老闆和另一名員工合力接住她。

台南市南區3歲女兒因睡午覺起床後，她找不到家人，扯開窗簾後，打開紗窗，雙腳懸空坐在窗台上大哭。樓下電器行員工林峰田聽到兒童哭聲，循著哭聲音發現女童危險地坐在窗台，林峰田趕緊呼喊老闆許重賢、同事鍾長遠一同救援。

鄰居婦人趕緊打119向消防局求助。林峰田說，女童歇斯底里地哭泣，他只能大喊「妹妹，你爬進去、你爬進去」。女童轉身要爬入屋內，她要抓窗簷突然間因雙手無力，重心往後傾而墜落。