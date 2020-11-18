聽新聞
test
0:00 / 0:00
電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她
「我心裡想，一定要接住她。」台南市電器行員工林峰田說，他看著女童原本坐在窗台上，他們叫她爬進去，她轉身後要伸手要抓住窗簾，可能突然間雙手無力，重心往後傾而墜落，他和老闆和另一名員工合力接住她。
台南市南區3歲女兒因睡午覺起床後，她找不到家人，扯開窗簾後，打開紗窗，雙腳懸空坐在窗台上大哭。樓下電器行員工林峰田聽到兒童哭聲，循著哭聲音發現女童危險地坐在窗台，林峰田趕緊呼喊老闆許重賢、同事鍾長遠一同救援。
鄰居婦人趕緊打119向消防局求助。林峰田說，女童歇斯底里地哭泣，他只能大喊「妹妹，你爬進去、你爬進去」。女童轉身要爬入屋內，她要抓窗簷突然間因雙手無力，重心往後傾而墜落。
鍾長遠表示，女童墜落時疑因重力加速度，女童重量似乎多了一倍，讓他差點抓不住，所幸他平常搬大型家電，手腕還能撐住，女童沒有受傷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言