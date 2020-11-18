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評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

男駕駛失竊貨車逃逸翻覆 壓死1人2人受傷

中央社 / 台中18日電

台中市張姓男子今天駕駛失竊的小貨車，警方要盤查時，張男駕車逃逸行經西屯區一處路口時過彎不慎翻覆，造成一名機車乘客遭壓死，機車騎士與張男受傷，後續由警方調查中。

台中市警察局第五分局表示，今天上午接獲民眾報案指出，有一輛小貨車遭竊，警方循線在中午約12時多，在北屯區發現失竊車輛蹤跡，警方立即前往盤查。

不料38歲張姓男子駕駛失竊的小貨車，發現警方到場後立即逃逸，小貨車在行經西屯區河南路，欲左轉進入甘肅路時，疑似因閃躲路人而翻覆，波及3輛經過的機車。

其中25歲陳女騎機車載25歲廖女經過，翻覆的小貨車直接重壓廖女造成受困，台中市消防局獲報到場，經由堆高機協助脫困後，發現廖女已明顯死亡，肇男的張男與騎機車的陳女輕微擦傷，被送往中國醫藥大學附設醫院救治。

警方指出，駕駛人經酒測皆無酒駕，後續事故原因與失竊案警方正調查中。

台中市 警察 事故

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