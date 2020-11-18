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張安樂保鑣 竹聯地堂要角涉暴力犯罪送辦
統促黨總裁張安樂保鑣、「中華安樂之友會」會長王姓男子，被控今年2月間，涉嫌以竹聯幫地堂成員身犯，召集手下持辣椒水攻擊中山區某酒吧老闆，還持棍棒、板手砸店，北檢今天指揮刑事局搜索拘提王等人到案，傍晚依組織、恐嚇等罪移送地檢署，不排除強制處分。
檢警調查，王手下梅姓男子以竹聯幫地堂成員身分在外逞凶鬥狠，今年9月間，新北市有瓦斯搬運工阻擋到王男座車，引發梅男不滿，嗆聲掀翻工人機車的瓦斯桶，作風強橫，直到對方揚言報警才離去。
另外，今年10月間，王男在新北市與一名老人發生行車糾紛，在馬路中央直接攔停被害人駕駛車輛，表示自己為竹聯幫分子，喝令被害人下車並持棍棒毆打被害人頭部，造成多處挫傷及撕裂傷，被害人受傷後偕妻就診，王男竟帶領手下呂承遠到醫院急診室對被害人叫囂，恫嚇被害人夫妻不得報警。
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