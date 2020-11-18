快訊

評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張安樂保鑣 竹聯地堂要角涉暴力犯罪送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

統促黨總裁張安樂保鑣、「中華安樂之友會」會長王姓男子，被控今年2月間，涉嫌以竹聯幫地堂成員身犯，召集手下持辣椒水攻擊中山區某酒吧老闆，還持棍棒、板手砸店，北檢今天指揮刑事局搜索拘提王等人到案，傍晚依組織、恐嚇等罪移送地檢署，不排除強制處分。

檢警調查，王手下梅姓男子以竹聯幫地堂成員身分在外逞凶鬥狠，今年9月間，新北市有瓦斯搬運工阻擋到王男座車，引發梅男不滿，嗆聲掀翻工人機車的瓦斯桶，作風強橫，直到對方揚言報警才離去。

另外，今年10月間，王男在新北市與一名老人發生行車糾紛，在馬路中央直接攔停被害人駕駛車輛，表示自己為竹聯幫分子，喝令被害人下車並持棍棒毆打被害人頭部，造成多處挫傷及撕裂傷，被害人受傷後偕妻就診，王男竟帶領手下呂承遠到醫院急診室對被害人叫囂，恫嚇被害人夫妻不得報警。

竹聯幫地堂梅姓男子。圖／記者張宏業攝影
竹聯幫地堂梅姓男子。圖／記者張宏業攝影
竹聯幫地堂要角王姓男子。圖／記者張宏業攝影
竹聯幫地堂要角王姓男子。圖／記者張宏業攝影

竹聯幫 恐嚇

延伸閱讀

影／毆打老翁、外籍人士 刑事局逮張安樂左右手

統促黨成員涉傷害恐嚇 刑事局逮3嫌送辦

竹聯幫幹部「8條通緝在案」躲偏鄉當竹筍工人 歸仁警緝捕歸案

鬥毆案突破瓶頸 萬華警破竹聯幫明仁會詐欺集團

相關新聞

孫持刀威脅阿嬤：不借錢就殺 全程藏菜刀逼向鄰居借錢

楊姓男子多次向阿嬤暴力討錢，阿嬤聲請保護令，但保護令到期後楊男又再犯，恫稱「若不去借錢就殺死」，還在身上藏菜刀尾隨阿嬤，...

台南市3歲小女孩從3樓高墜落被民眾接住

台南市中華南路今天下午3點發生一名3歲小女孩從3樓高墜落，路過民眾接住小女孩，女孩飽受驚嚇送醫。

又是他！50歲大叔愛穿女裝 又涉偷女性內衣褲被逮

台南市新化區傳出女性被害人內衣褲失竊，警方追查50歲卓姓男子涉有重嫌，卓男已被警方查獲多次，還曾經被查獲穿著女性衣物及絲...

男子南寮漁港海釣摔落消波塊下 經搶救恢復意識

高雄市37歲蔡姓男子本月14日凌晨4時許與1名友人至彌陀區南寮漁港海堤燈塔處海釣，疑似在消波塊上走動時，不慎摔落消波塊淺...

竹縣新豐孕婦家中急產小男嬰 菜鳥消防大男孩成功接生

新竹縣新豐鄉一名孕婦，16日上午在家時陣痛難耐，感覺孩子就要出生卻來不及到醫院，急忙打119求助，山崎消防分隊立刻攜帶接...

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

台中市西屯區河南路、甘肅路口今天中午12時許傳出死亡車禍，一輛貨車與4輛機車發生碰撞，其中一名女騎士遭貨車壓在車底，警、...

開失竊貨車怕警查加速逃逸 大轉彎失控翻車壓死女騎士

台中市西屯區甘肅路、河南路口今天中午傳出一起死亡車禍，一輛貨車與4輛機車發生碰撞後翻車，其中一名女騎士遭壓在貨車底下，警...

6分鐘內狂搖娃娃機台17次 男在兒女面前偷50條巧克力

屏東警分局日前接獲經營選物販賣機台業者報案，機台損壞且商品短缺，警方調閱監視器發現，楊姓男子帶著就讀國小的兒女在玩機台時...

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

「我心裡想，一定要接住她。」台南市電器行員工林峰田說，他看著女童原本坐在窗台上，他們叫她爬進去，她轉身後要伸手要抓住窗簾...

張安樂保鑣 竹聯地堂要角涉暴力犯罪送辦

統促黨總裁張安樂保鑣、「中華安樂之友會」會長王姓男子，被控今年2月間，涉嫌以竹聯幫地堂成員身犯，召集手下持辣椒水攻擊中山...

影／畫面曝光！歹徒開贓車過彎失控壓死女騎士

台中市第五警分局四平所在今天上午接獲通報，一輛貨車在北屯區豐樂路失竊，警方根據行車軌跡，發現贓車有出現在西屯區經貿路一帶...

台中港卸煤機大火 港消搶救撲滅火勢

台中港105碼頭一部卸煤機今天下午起火，台中港務消防隊派人車到場搶救，卸煤機被燒毀，損失450萬元，初步調查起火原因是維...

熱門新聞

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台南市3歲小女孩從3樓高墜落被民眾接住

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。