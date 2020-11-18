張安樂保鑣 竹聯地堂要角涉暴力犯罪送辦

統促黨總裁張安樂保鑣、「中華安樂之友會」會長王姓男子，被控今年2月間，涉嫌以竹聯幫地堂成員身犯，召集手下持辣椒水攻擊中山區某酒吧老闆，還持棍棒、板手砸店，北檢今天指揮刑事局搜索拘提王等人到案，傍晚依組織、恐嚇等罪移送地檢署，不排除強制處分。

檢警調查，王手下梅姓男子以竹聯幫地堂成員身分在外逞凶鬥狠，今年9月間，新北市有瓦斯搬運工阻擋到王男座車，引發梅男不滿，嗆聲掀翻工人機車的瓦斯桶，作風強橫，直到對方揚言報警才離去。