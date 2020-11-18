孫持刀威脅阿嬤：不借錢就殺 全程藏菜刀逼向鄰居借錢

楊姓男子多次向阿嬤暴力討錢，阿嬤聲請保護令，但保護令到期後楊男又再犯，恫稱「若不去借錢就殺死」，還在身上藏菜刀尾隨阿嬤，要求阿嬤向鄰居借錢，得手5千元。士林地檢署日前偵結，依家暴之加重強盜罪嫌起訴。

楊男曾多次向家人討錢，2019年3月６日因向阿嬤索討金錢遭拒，拿出刀具恫稱「沒錢大家一起死」阿嬤為此向法院聲請保護令，法院在5月核發通常保護令，有效期限1年。

起訴指出，保護令到期後22天，今年6月13日下午4時許，楊男涉嫌在家中持菜到要求阿嬤交出手機，避免阿嬤對外求救，持刀要脅阿嬤交付款項，阿嬤不能抗拒拿出錢包，楊男翻找後發現沒有現金，失控恫稱「若不去借錢，就要殺死阿嬤、父親」

楊男涉嫌全程把刀子藏在身上，尾隨阿嬤逼迫阿嬤向鄰居借錢2000元，楊不知足再度要求阿嬤至提款機領錢，阿嬤太緊張未能順利提款，楊男又要求阿嬤向鄰居借道3000元，拿走5000元後威脅不得報請，或把事情告訴父親。

阿嬤和父親報案稱，楊孫長期無正當工作，日常生活花費均仰賴家人，因前案釋放後，僅收斂一陣子就故態復萌。檢警傳喚鄰居作證，證實楊男當時尾隨阿嬤，在家門口等候。