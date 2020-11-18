影／畫面曝光！歹徒開贓車過彎失控壓死女騎士

台中市第五警分局四平所在今天上午接獲通報，一輛貨車在北屯區豐樂路失竊，警方根據行車軌跡，發現贓車有出現在西屯區經貿路一帶，警方今天中午前往調查時，發現贓車就停在停車格內未熄火，警方才上前表明身分欲盤查，車內歹徒就加速逃逸，未料行經河南路、甘肅路時左彎翻覆，壓中甫從大學畢業，今天到台中旅遊的廖姓女子，廖女當場身亡，全案將依竊盜、過失致死罪偵辦。

台中市第五警分局四平所在今天上午8時許，接獲沈姓男子報案，他昨晚將貨車停在北屯區豐樂路、豐樂五街的停車格，今天上午要取車時，發現貨車不翼而飛，因此到派出所報案，警方獲報後，將車牌輸入車行系統查詢，發現贓車曾經出現在西屯區經貿路一帶，派出所專案人員在中午時，前往調查，發現贓車就停在西屯區順平路、中平路的停車格內。

當時兩名警員身穿便衣，前往調查時，發現贓車內還有張姓男子（38歲）坐在貨車駕駛座，兩警出示身分，表明欲盤查，張二話不說，加足馬力逃逸，警方循張逃逸路線追查，未料張就在距離1公里外的西屯區河南路、甘肅路因左轉翻覆，撞上3輛機車，其中一名廖姓女乘客（25歲）遭壓在貨車車身底下，警、消到場時，還出動堆高機，協助脫困，但廖女已明顯死亡。

第五警分局派出所專案人員到場時，協助處理車禍，並在場戒護張姓男子就醫，經查，張與其他涉案機車騎士都無酒精濃度，全案將依竊盜、過失致死罪方向偵辦。