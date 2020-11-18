好幸運！ 台南市3歲小女孩墜樓被電器行師傅接住

台南市南區1名3歲女童今天下午從住家3樓墜落，所幸1樓電器行1名老闆許重賢及2名員工林峰田、鍾長遠及時接住，女童無明顯外傷，她鳵受到驚嚇，已緊急送醫。警方和消防人員正在調查女童為何從窗邊墜落，以及女童獨自一人在家，雙親是否違反兒少法。

市消防局救災救護中心，今天下午3時56分獲報，南區中華南路2段民宅發生女童從3樓墜落，被人接住，救護人員立刻趕往，所幸女童被人及時接住。

消防局初步調查，女童的父母當時不在家，女童在3樓自家窗戶旁，被1樓電器行師傅發覺，師傅高喊要女童莫靠近窗邊，沒想到女童竟從3樓窗戶墜落，師傅趕過去接住女童。

救護人員檢視，女童當時受到驚嚇，意識清楚，沒有明顯外傷。消防人員馬上通知台南市政府社會局、警方及女童家人，女童父親也馬上趕回家，陪同送醫。