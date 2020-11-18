男藉口修車攔路人借錢事後還翻臉恐嚇 遭逮送辦

台南市李姓男子涉嫌隨機向路人以車輛故障為由借錢，事後對方索討借款時竟出言恐嚇「全家死光光」，今天被警方循線拘提到案，且疑似是累犯，訊後依恐嚇及詐欺罪移送檢方偵辦。

台南市政府警察局麻豆分局副分局長徐百瑄接受媒體聯訪時表示，警方日前接獲台南藝術大學學生報案，指稱10月間在台南藝術大學附近被1名中年男子隨機攔下，以車輛故障為由借款新台幣1500元，並提供證件及留下聯絡方式等手法博取被害人信任。

徐百瑄表示，後來被害人索討借款時，嫌疑人翻臉並在通訊軟體上以「跪求李府千歲保佑她全家死光光」、「電話號碼、賴、車牌，我就不信找不到你」等字眼恐嚇怒罵，試圖使被害人心生畏懼而放棄索討，警方循線查到44歲李男涉嫌，今天上午在東區將李男拘提到案。

徐百瑄指出，警方發現李男曾於今年8月在台南火車站附近以提供假證件方式，藉口需修車費隨機詐騙民眾，警方除將持續深入調查，也呼籲民眾若有類此遭遇，可向警察機關報案。