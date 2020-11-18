岡山驚現隨機開車門小偷 警調監視器尋找嫌疑人
一名高姓網友今天在地方臉書社團貼出監視器畫面，表示發現一名身著名牌T恤、手持黑色小包男子凌晨沿路隨機掀開車輛的置物箱等，造成他的財物損失200元，岡山警分局聯繫高男到派出所報案，並調閱監視器，目前已鎖定嫌疑人，積極查緝中。
高男貼文中表示，該名男子今天凌晨12點半左右在岡山區中華西一街附近徘徊，沿路試開汽車車門、機車置物箱，疑似尋找未上鎖的目標進去偷東西，監視器畫面拍到男子試沒多久，真開到一輛沒上鎖的白色休旅車，還在裡面坐了一陣子才出來，網友太太的機車置物箱內物品也因此被偷，財物損失約200元。
警方獲報，沿路調閱監視器，目前已鎖定特定對象，正積極查緝該名男子到案說明，並提醒民眾離開車輛時，務必將汽車車門及機車置物箱上鎖，避免宵小有機可乘，確保自身財產安全。
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