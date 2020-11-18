岡山驚現隨機開車門小偷 警調監視器尋找嫌疑人

一名高姓網友今天在地方臉書社團貼出監視器畫面，表示發現一名身著名牌T恤、手持黑色小包男子凌晨沿路隨機掀開車輛的置物箱等，造成他的財物損失200元，岡山警分局聯繫高男到派出所報案，並調閱監視器，目前已鎖定嫌疑人，積極查緝中。

高男貼文中表示，該名男子今天凌晨12點半左右在岡山區中華西一街附近徘徊，沿路試開汽車車門、機車置物箱，疑似尋找未上鎖的目標進去偷東西，監視器畫面拍到男子試沒多久，真開到一輛沒上鎖的白色休旅車，還在裡面坐了一陣子才出來，網友太太的機車置物箱內物品也因此被偷，財物損失約200元。