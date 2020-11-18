統促黨成員涉傷害恐嚇 刑事局逮3嫌送辦

竹聯幫地堂、中華統一促進黨成員的王姓男子對外聲稱為「中華安樂之友會」會長，他涉長期與手下從事暴力犯行，刑事局接獲情資後偵辦，今天在台北、新北市逮捕王男等3嫌到案。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊第三隊隊長趙尚臻表示，近期接獲情資，指綽號「鑌哥」的王男對外自稱為竹聯幫「中華安樂之友會」會長，長期指揮手下成員從事暴力犯行，嚴重影響社會治安。

為擴大追查王男等所涉不法，刑事局會同台北市、新北市警察局共組專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組調查發現，王男旗下小弟、25歲梅姓男子在今年2月於北市中山區1間酒吧內與數名外籍人士起口角，王男隨後親率數名手下成員分乘兩車到場助陣，並持辣椒水噴灑酒吧老闆，其餘成員也持棍棒、扳手毆傷其他被害人。

此外，王男今年9月駕車行經新北市街頭時，停等紅燈看到左側有1輛載送瓦斯的機車，他因覺對方妨礙左轉路線，竟突然下車推倒對方車上瓦斯桶後逃逸。

王男10月在新北市與另一名7旬老翁發生行車糾紛，王男竟在馬路中直接攔停老翁所駕車輛，並自稱是竹聯幫分子，喝令老翁下車並持棍棒毆傷其頭部；老翁受傷後偕妻就診時，王男竟率手下成員呂姓男子到醫院急診室朝被害夫妻叫囂、恫嚇。

據了解，王男身兼竹聯幫地堂、中華統一促進黨成員，同時也是統促黨總裁「白狼」張安樂的隨扈，曾涉2017年的台灣大學「中國新歌聲」濺血案；王男旗下小弟梅男等都是統促黨成員，且梅男還是網路上小有名氣的饒舌歌手。

專案小組經蒐證完畢，今天在台北、新北市同步拘提主嫌王男等3人到案，現場搜索查扣手銬、玩具槍、假刑警背心及標誌「狼友會」服幟等證物，全案將依涉傷害、恐嚇、聚眾鬥毆及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移請北檢偵辦。