又是他！50歲大叔愛穿女裝 又涉偷女性內衣褲被逮

台南市新化區傳出女性被害人內衣褲失竊，警方追查50歲卓姓男子涉有重嫌，卓男已被警方查獲多次，還曾經被查獲穿著女性衣物及絲褲，警方昨天下午前往其關廟租屋處，卓男坦承是純欣賞，竊得衣物已丟棄在溪中，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

新化警分局唪口派出所16日下午接獲民眾報案，曬在庭院的女性內衣褲被竊，員警展開調查，經調閱民宅監視器及路口監視器，鎖定事發前騎乘重機車經過的卓姓男子涉有重嫌，因引起當地婦女人心惶惶，為防止犯嫌繼續犯案，當天下午4點45分就前往卓姓男子在關廟區關新一街租住處，通知他到案說明。

卓嫌一開始矢口否認，員警出示監視器畫面，卓嫌見無可辯解，才坦承不諱，但供稱竊取女性內衣、褲只是一時興起純觀賞，已將竊得物品隨即丟棄溪流，全案依竊盜罪移送偵辦。