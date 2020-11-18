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男子南寮漁港海釣摔落消波塊下 經搶救恢復意識
高雄市37歲蔡姓男子本月14日凌晨4時許與1名友人至彌陀區南寮漁港海堤燈塔處海釣，疑似在消波塊上走動時，不慎摔落消波塊淺灘中，蔡男後腦勺遭撞擊失去意識，在一旁的友人馬上伸手拉住蔡男並報警求助，6名警消人員到場合力將蔡男抬上岸後，順利送醫，幸好蔡男經搶救後恢復意識沒有大礙。
蔡男友人向警方表示，蔡男當天與他相約夜釣，兩人在消波快上走動時，蔡男疑似天色昏暗、突然遭強風吹拂不慎滑倒，整個人跌落消波塊間的淺灘，後腦杓遭撞擊馬上失去意識，蔡男手機也沉入海底，雖然他馬上伸手拉住蔡男，但蔡男體重近百，他一個人無法拉蔡男上岸，只好報警求助。
警方到場後聽到不遠處傳來「在這裡、在這裡！」的呼救聲，發現案發地點在海堤對面的消波塊，需徒手攀爬橫木才能抵達蔡男落水地點，且路段狹窄車輛無法進入，警消6人將蔡男抬上擔架並將他運下海堤後，再走約一公里路程才送上救護車，順利將蔡男送往空軍醫院急救，幸蔡男事後恢復意識，身上只有皮肉傷無大礙。
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