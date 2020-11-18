接到電話稱欠繳萬元電信費 高雄男險遭詐

高雄林姓男子因接到詐騙集團，自稱中華電信來電，指他欠繳萬元電信費，他驚慌下先後跑到中華電信、派出所求證，直到警方解釋後，才確信他遇上詐團，險些遭詐騙。

據了解，前天下午2點時，林男（69歲）慌張走入三民二警分局陽明派出所，他先向值班警員稱接到中華電信來電，初始林還半信半疑的，照著詐團客服指示操作，果真有假冒165的警察接聽電話，但林想著他生活單純，且都有按時繳納費用，不敢相信欠繳事情。

林先查證是否有人盜用他的名字申請門號，便跑到中華電信的營運站詢問，雖然對方回答他未欠繳，但他仍感到慌張，跑到派出所求助。