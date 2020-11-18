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接到電話稱欠繳萬元電信費 高雄男險遭詐
高雄林姓男子因接到詐騙集團，自稱中華電信來電，指他欠繳萬元電信費，他驚慌下先後跑到中華電信、派出所求證，直到警方解釋後，才確信他遇上詐團，險些遭詐騙。
據了解，前天下午2點時，林男（69歲）慌張走入三民二警分局陽明派出所，他先向值班警員稱接到中華電信來電，初始林還半信半疑的，照著詐團客服指示操作，果真有假冒165的警察接聽電話，但林想著他生活單純，且都有按時繳納費用，不敢相信欠繳事情。
林先查證是否有人盜用他的名字申請門號，便跑到中華電信的營運站詢問，雖然對方回答他未欠繳，但他仍感到慌張，跑到派出所求助。
警方聽聞林男所敘述情節後，斬釘截鐵告訴他這是詐團慣用手段，林還保持狐疑態度，直到警方拆解詐團詐騙步驟，以製造緊張氣氛、利用被害人驚慌的情緒反應，逐步誘騙被害人上鉤，林才相信遇上詐團，險些積蓄遭詐騙。
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