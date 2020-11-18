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竹縣新豐孕婦家中急產小男嬰 菜鳥消防大男孩成功接生
新竹縣新豐鄉一名孕婦，16日上午在家時陣痛難耐，感覺孩子就要出生卻來不及到醫院，急忙打119求助，山崎消防分隊立刻攜帶接生器材趕往現場，到場後見到孕婦躺在床上大聲哀號，且嬰兒胎頭已外露，當下決定現場接生，寶寶在3名平均不到25歲的大男孩合力下，也順利平安出生。
消防局表示，16日上午接獲一起產婦報案，表示陣痛難耐，疑似即將臨盆，山崎消防分隊隊員徐書桓、蕭惠元、張煜辰以及救護義消鄭淇睿等4人立即攜帶接生器材趕赴現場。
隊員徐書桓年資5年、蕭惠元1年，張煜辰則是報到還沒滿1個月，3人都沒有接生經驗，決定由相對「資深」的徐書桓負責接生，而已經是人母的救護義消鄭淇睿，則是發揮女性的溫柔，全程和母親對話，讓產婦可以安定緊張的情緒，順利生產。
徐書桓表示，當下很緊張，但幸好平常分隊都會針對各種救護案件進行情境模擬訓練，所以開始第一個步驟後，其他的流程也都一一想起來。產程進行的非常快，先是噴出大量的羊水，感覺全身濕濕的，接著就看到寶寶滑出來，他趕緊接住，張煜辰立刻將口鼻的異物吸除後將臍帶夾住、蕭惠元負責給氧，就這樣合力完成了第一次的接生勤務。
徐書桓說，他過去雖曾有2次執行孕婦急產的勤務，但1次患者還在陣痛中、另1件是到場後寶寶已經娩出，許多學長直到退休都不曾碰過現場接生，所以這次出勤時他心想自己也不會這麼「幸運」，直到看到寶寶胎頭外露，才發現「事情不是憨人想的那麼簡單」。
「軟軟的、紅紅的」，張煜辰害羞的說，剛出生的小寶寶和想像中的不一樣，以為會是和模型一樣是膚色，「沒想到那麼皺，直到看見腳，才看起來像個寶寶」。蕭惠元也說，能夠見證一個生命的誕生，非常的感動。
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