北市火災肇因統計 爐火烹調及電氣因素居前茅
台北市消防局今天指出，統計北市今年7至9月火災統計，爐火烹調及電氣因素高居前2名，且近3年135件電器火災中，電陶爐就居冠占32件，呼籲民眾應避免誤開加熱及保持爐面淨空。
消防局今天發布新聞稿表示，統計台北市今年7至9月火災統計發現，爐火烹調及電氣因素居起火原因前2名；且統計近3年共發生135件電器類火災中，電陶爐因素就多達32件，電烤箱占21件，分居前2名。
其中，電陶爐近年來雖改善許多小坪數廚房的使用效益，但也隱藏危機。
消防局指出，電陶爐是利用紅外線方式導熱，多為崁入式設計，它與流理台桌面僅有些微落差，但常因隨意放置物品誤觸開關而造成起火燃燒。
根據消防局實驗結果顯示，電陶爐最大火力的爐表面溫度可達攝氏400度以上，足以引燃紙箱及布類等可燃物。
消防局呼籲，應防止家中小孩、寵物輕易觸碰電陶爐開關，避免誤開加熱，也不要將流理台作為置物空間，並保持爐面淨空。
此外，電烤箱使用不當所造成的火災，多發生在以石英管加熱的烤箱。北市去年曾發生一起因電烤箱使用不當而起火燃燒事件，造成1人受傷，案件中的電烤箱為小體積烤箱，在加熱麵包時因未注意高度，造成麵包頂端觸碰到上方石英管，使得麵包碳化才起火燃燒。
消防局呼籲，使用上述電器產品前，應先確認電烤箱內無其它雜物，使用時也應注意食物周邊需保留多餘空間，避免直接接觸加熱管或出風口，散熱孔應保持暢通與清潔，食材不可過度烘烤，避免食材乾硬或碳化而有起火危險。
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