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開失竊貨車怕警查加速逃逸 大轉彎失控翻車壓死女騎士
台中市西屯區甘肅路、河南路口今天中午傳出一起死亡車禍，一輛貨車與4輛機車發生碰撞後翻車，其中一名女騎士遭壓在貨車底下，警、消協助女騎士脫困時，女騎士已傷重身亡。據查，該輛貨車是今天上午才在第五警分局轄區通報失竊，警方今天中午發現該輛失竊車行蹤，欲前往追查時，疑涉案歹徒心虛，加速逃逸，才釀出嚴重事故，詳細案發經過，台中市警方正在釐清。
據查，該輛涉案的貨車經警方證實為贓車，今天上午8時許，才在第五警分局四平所通報失竊，警方今天中午發現該輛贓車行蹤，正欲前往盤查，未料該名涉案竊賊疑發現，趕緊加速逃逸，一路從北屯區行駛到西屯區，該輛失竊貨車沿西屯區河南路行駛，在甘肅路加速左轉，疑轉彎角度過大、車速過快，導致翻車，還碰撞路旁的4名機車騎士，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。
台中市消防局今天中午12時許獲報，西屯區河南路、甘肅路口發生一起車禍，水湳、黎明消防分隊獲報到場，現場是一輛貨車與4輛機車發生的交通事故，其中一名女騎士遭壓在貨車底下，警、消出動堆高機抬起貨車或，女騎士已明顯死亡，另外有兩名傷者送醫，分別是涉案的貨車駕駛與另名女騎士，涉案駕駛左手有撕裂傷，女騎士則是腰痛，詳細的事故原因，有待台中市警局後續釐清。
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