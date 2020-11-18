住院病患涉恐嚇護理師、醫師 持點滴架砸破玻璃遭訴

台北榮總呂姓住院病患，疑似要求醫師開止痛藥、不滿用藥被調整，連續3次恐嚇護理師及醫師，甚至情緒失控咆哮住院醫師，持點滴架砸破醫師室玻璃。士林地檢署日前偵結，依照醫療法等罪提起公訴。

57歲呂男因腎臟疾病長期洗腎，近期又肺部疾病住院，凌晨身體不適、痛到睡不著，要求值班住院醫師能提高止痛藥劑量，但是醫師評估後認為不適當，不該增加止痛藥用量。

起訴指出，呂涉嫌大鬧醫院3次，8月6日晚上6時許，不滿陳姓護理師出言制止他私自取用放置在推車的紙杯，當晚7時許，要求林姓護理師傳話恫稱，「要陳xx小心一點，下次再這樣就要對他動手，叫外面大姐頭打陳xx」

當晚11時許，呂與值班的葉姓醫師通電話時，恫稱要打葉醫師，8月7日早上7時許看到葉醫師上前說「小心一點」作勢毆打葉。

8月7日早上11時許，不滿用藥遭調整，向護理站反應，護理師通知值班的陳姓醫師到場說明，呂涉嫌徒手揪出陳醫師的衣服，作勢攻擊陳醫師，陳掙脫隨即躲到醫師值班室並鎖門。呂持烤燈測距尺敲值班室玻璃，又打電話稱要小弟到場，再持鐵製點滴架敲破玻璃，持續叫囂。

此案經腎臟科醫師po上臉書，質疑警方沒有逮捕呂，未依照現行犯帶回偵辦，帶人到樓下抽菸。北投分局表示，獲報到場後呂沒有繼續咆哮、毀損等行為，並非現行犯，帶患者下樓抽菸，用意是離開現場、安撫情緒，呂的主治醫師判斷其病情，身體狀況不佳，有生命危險，得留院觀察。