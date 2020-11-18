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歹徒闖民宅砸車噴漆慌亂中跌倒 鐵槌掉車內警鎖定對象
屏東縣萬丹鄉下蚶路本月13日深夜，有3名男子闖入民宅，砸毀郭姓被害人家中車輛，砸車時，疑似太緊張，一名嫌犯還將鐵鎚遺落在被害人車上，逃跑時還踉蹌，屏東警分局獲報後，鎖定相關對象偵辦中。
警方調查，3名男子先在高雄共搭一輛計程車到萬丹鄉下蚶路被害人住處，計程車內後座兩人砸車男下車後戴鴨舌帽、手套、口罩、手中各持一隻鐵鎚隨即猛砸被害人車輛並潑灑油漆，慌亂中其中一名嫌犯的鐵鎚遺落在被害人車上，還砸到警報器，警報器嗡嗡作響，一名嫌犯逃跑時，還突然跌倒。
郭姓被害人說，很擔心家人安危，這幾天一直無法安心睡覺，希望警方能早日將嫌犯繩之以法，還給村莊安寧。
屏東警分局指出，警方針對案發地與往來高屏地區沿線，調閱監視器比對、分析犯嫌特徵，正全力追緝中。
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