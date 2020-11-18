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台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區河南路、甘肅路口今天中午12時許傳出死亡車禍，一輛貨車與4輛機車發生碰撞，其中一名女騎士遭貨車壓在車底，警、消出動堆高機移置貨車後，被壓住的女騎士已無生命跡象，明顯死亡，詳細的案發原因，有待後續釐清。

台中市消防局今天中午12時許獲報，西屯區河南路、甘肅路口發生一起車禍，水湳、黎明消防分隊獲報到場，現場是一輛貨車與4輛機車發生的交通事故，其中一名女騎士遭壓在貨車底下，警、消出動堆高機抬起貨車或，女騎士已明顯死亡，另外有兩名傷者送醫，分別是貨車司機與另名女騎士，男司機左手有撕裂傷，女騎士則是腰痛，詳細的案發原因，有待台中市第六警分局交通分隊釐清。

台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路、甘肅路今天中午傳出1輛貨車與4輛機車的交通事故，其中一名女騎士被壓在貨車底下，傷重不治。圖／讀者提供

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