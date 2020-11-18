國中生校園誤按防狼噴霧劑 8學生呼吸急促、頭暈送醫

台中市一家國中今天上午發生學生不慎誤按防狼噴霧劑意外，造成1男7女共8名學生身體不適送醫，幸好送醫學生意識清楚，無生命危險，就醫後已返校跟返家休養，校方正在調查意外發生原因。

校方指出，該校國一女學生今天上午將防狼噴霧劑帶到學校，今日上午9時許上課時，因附近同學好奇傳遞把玩噴霧劑，一名男同學不知該罐為防狼噴霧劑，不慎誤按噴霧劑開關，防狼噴霧劑嗆辣氣味瞬間瀰漫整間教室，學生陸續出現頭暈、呼吸急促等不適症狀，學校第一時間將學生帶至保健室，並通知學生家長。

台中市消防局表示，今天上午10時26分接獲報案指出，一家國中有多名學生呼吸喘、頭暈，派遣潭子、頭家厝及豐南等分隊，出動救護車輛3輛、消防人員6人前往處理，7名學生由救護車送往台中慈濟醫院，另有1名女學生由家長自行送往中國醫藥大學附設醫院救治。