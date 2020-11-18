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花蓮半夜敲打牆壁、偷錄影擾民鄰居 是埃及男通緝犯

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉上周傳出有惡鄰擾民，除了半夜敲打牆壁製造噪音，還會用攝影機偷錄，讓附近住戶非常困擾，決定報警處理。警方獲報前往逮人，2人為逃避警方的追捕，竟將車輛直接開到光華派出所前，只好乖乖就逮。警方一查發現50歲艾姓男子竟是埃及人，更是涉及竊盜等罪的通緝犯，訊問後2人移送花蓮地檢署偵辦。

上周有花蓮民眾上網發文，表示這2人去年9月搬來後，經常半夜敲牆壁，還會錄下各種噪音，在夜晚大聲循環播放。甚至會拿攝影從窗戶對著鄰居偷錄。附近住戶多次向警方檢舉，沒想到2人變本加厲，冒用其他住戶門牌號碼，亂檢舉報案。

吉安警分局表示，警方數度前往吉安鄉光華村一間透天民宅監控蒐證，發現透天厝內住有1男1女，平時深居簡出，2人外出時皆以帽子、口罩等衣物緊密包覆，幾乎沒人見過他們的真實面貌，行跡十分可疑。

經警方蒐集相關事證，於昨天上午8時許，持花蓮地方法院搜索票，前往光華村搜索，當時2人見便衣員警駕駛偵防車出現，誤認是仇家找上了門，立即駕駛自小客車逃逸，經過一路追捕後，慌亂中的2人不知是否暈頭轉向，竟然將車輛直接開到光華派出所前，於是在偵防車與派出所巡邏車前後包夾下，警方順利查獲。

2人被帶回後經過警方調查，赫然發現其中年約50歲的艾姓男子竟然是涉及竊盜、侵占、妨害公務的通緝犯，應執行有期徒刑1年2個月。據了解，來自埃及的艾男自2001年申請依親居留來台，因涉及刑案，在2011年後未辦理延長居留手續，士林地院及新北地檢等單位在2015年對他發布通緝。

至於年約54歲的莊姓女子被警方以藏匿犯人現行犯逮捕，警方在完成相關詢問後，將2人移送花蓮地方檢察署偵辦。

54歲莊姓女子被警方以藏匿犯人現行犯逮捕，移送花蓮地檢署偵辦。圖／吉安警分局提供
54歲莊姓女子被警方以藏匿犯人現行犯逮捕，移送花蓮地檢署偵辦。圖／吉安警分局提供
警方前往透天厝逮人，2人為逃避警方的追捕，竟將車輛直接開到光華派出所前，只好乖乖就逮。圖／吉安警分局提供
警方前往透天厝逮人，2人為逃避警方的追捕，竟將車輛直接開到光華派出所前，只好乖乖就逮。圖／吉安警分局提供
警方發現50歲艾姓男子是外籍通緝犯，依法移送花蓮地檢署偵辦。圖／吉安警分局提供
警方發現50歲艾姓男子是外籍通緝犯，依法移送花蓮地檢署偵辦。圖／吉安警分局提供

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