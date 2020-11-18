高雄警局旁民宅遭掃射鋼珠彈 警署：肯定迅速破案逮人

高雄民宅今天遭掃射，距離前鎮警分局只有300公尺，警政署對此表示，這次民宅遭掃射的案件，用的是鋼珠彈，且數小時內就迅速逮人，對於高雄警方積極破案，還是該給予肯定。

由於行政院長蘇貞昌曾表示，如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長，今年七月更是以治安不好為由，讓南、高兩警局長下台。

但日前高雄又爆發酒店、茶行鬥毆案件，僅撤換分局長及所長等警官，今天又有民宅遭掃射，治安事件頻傳，懲處是否有雙重標準？警政署只回應沒有雙重標準的問題。