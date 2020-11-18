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這款消防隊員頻頻出包 苗栗縣府將他免職
苗栗縣消防局特考班楊姓消防隊員頻頻出包，涉嫌2件竊盜、1件偽造文書案偵辦中，最近又被查出無故救災、救護未出勤，今年功過相抵超過2支大過以上處分，消防局考績委員會依據警察人員人事條例決定將他免職，縣府命令今天生效，他依法30天內可以提起復審。
楊姓隊員（41歲）2007年錄取消防特考班，3、4年前從台中市消防局調來苗栗爭議不斷，連換4個單位，今年他涉嫌涉嫌竊取同事團購的高梁酒，及民眾停放在苗栗火車站前自行車，兩案都由苗栗地檢署偵辦中，分別被記1支小過、2支小過，另涉嫌竄改救護紀錄，偽造文書案也偵辦中，被記1大過。
消防局督察科也稽查發現他1次救災勤務，他無故沒有出勤，記2支小過，還有1次深夜救護勤務，他以沒有聽到電話、敲門為由，結果由同事代為出勤，因還要進一步調查，還沒有做出處分。
此外，楊姓隊員2018年間曾因開救護車出勤返隊飆車，女隊員勸阻無效被嚇哭，他被告強制罪，苗栗地檢署緩起訴確定，另遭控涉嫌偷竊同隊部泡麵，檢方以微罪不起訴偵結。
消防局認為他嚴重影響機關形象、打擊士氣，今年10月29日召開考績會審議，楊姓隊員有到場陳述意見，考積年度累積2支大過以上，將他免職，今年7月間楊姓消防員爆發涉嫌竊盜自行車案時，他面對媒體一言不發，這次遭免職，無法得知他的回應，他依法30天可以提起復審行政救濟，期間消防局先將他停職。
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