煮飯燒焦竄白煙咳得受不了 消防員火速派人救出老夫妻

新北市三重區三和路四段巷內老舊公寓，上午10時20分傳出火警，報案人是1名老先生，邊講電話求救卻不斷咳嗽無法回答問題，消防局研判現場濃煙可能很大，火速派遣人車趕往，順利救出一對七旬老夫婦。

原來這一戶人家是79歲蕭姓老翁和70歲王姓妻子同住，2人都行動不便，當時因為廚房煮菜燒焦冒出大量白煙，老先生連忙打119報案，聲稱廚房燒起來了，但家裡沒有其他人可以幫忙，他自己沒辦法逃生，接著便不斷咳嗽無法回答問題。