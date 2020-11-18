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煮飯燒焦竄白煙咳得受不了 消防員火速派人救出老夫妻
新北市三重區三和路四段巷內老舊公寓，上午10時20分傳出火警，報案人是1名老先生，邊講電話求救卻不斷咳嗽無法回答問題，消防局研判現場濃煙可能很大，火速派遣人車趕往，順利救出一對七旬老夫婦。
原來這一戶人家是79歲蕭姓老翁和70歲王姓妻子同住，2人都行動不便，當時因為廚房煮菜燒焦冒出大量白煙，老先生連忙打119報案，聲稱廚房燒起來了，但家裡沒有其他人可以幫忙，他自己沒辦法逃生，接著便不斷咳嗽無法回答問題。
消防隊迅速趕抵現場，發現房屋外觀沒有明顯火煙，但是廚房因為煮菜燒焦波及周圍，燃燒約6平方公尺面積，火煙很快就被壓制，現場救出一對老夫妻。70歲老太太額頭大約有4平方公分面積燒燙傷，送新光醫院，老先生因吸入濃煙，口鼻有炭粒，送往台北馬偕救治。詳細火警原因、老人家的照護問題，由警方和消防鑑識人員調查中。
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