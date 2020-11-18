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雞肉攤商被偷20次報案4次以上 他煩了自行PO小偷圖像
桃園市桃園區「大廟」景福宮後方的1家熟雞肉攤1年被偷全雞20次，決定不再姑息，今天上午劉姓網友自行上臉書「桃園人桃園事」社群PO文指出，桃園區中正路景福宮後方做熟雞肉，1年被偷20次，開始不再姑息，公告小偷圖像，他提醒大家年關將至，注意小偷。
警方表示，劉姓雞肉攤商今天清晨5時許，發現1名騎紅色重機男子偷竊他攤位的1隻烤雞後，隨即向警方報案，員警到場訪查，目前掌握該竊嫌特徵及逃逸方向，正在積極追查該男子到案。
劉姓雞肉攤商表示，他在景福宮後面做熟雞肉，每天早上4時30分到攤位，排好雞肉後大約早上5時去吃早餐，最近一週整隻雞被偷3次，全年一共被偷20次，都有錄影為證，1隻雞400多元錢不多，有時是客人寄的雞被偷，很困擾，他因為被偷次數多，很煩才報警，連報警都報4次以上，這次PO文是希望附近商家小心。
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