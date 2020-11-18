雞肉攤商被偷20次報案4次以上 他煩了自行PO小偷圖像

桃園市桃園區「大廟」景福宮後方的1家熟雞肉攤1年被偷全雞20次，決定不再姑息，今天上午劉姓網友自行上臉書「桃園人桃園事」社群PO文指出，桃園區中正路景福宮後方做熟雞肉，1年被偷20次，開始不再姑息，公告小偷圖像，他提醒大家年關將至，注意小偷。

警方表示，劉姓雞肉攤商今天清晨5時許，發現1名騎紅色重機男子偷竊他攤位的1隻烤雞後，隨即向警方報案，員警到場訪查，目前掌握該竊嫌特徵及逃逸方向，正在積極追查該男子到案。