高雄薑母鴨店爆圍毆血濺 他疑酒醉向鄰桌敬酒慘被打

高雄鼓山區的薑母鴨店今天凌晨1點多傳出鬥毆！廖姓男客人疑似已經喝醉，向不認識的鄰桌敬酒，過程中不慎掉落酒杯，反而引起對方不爽，慘遭涉持鐵椅攻擊、痛毆，警方快打部隊趕抵時已無衝突，帶回打人的一方謝姓男子等6男、1女，清查後將6名男子依刑法150條聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送。

警方調查，廖姓男子（36歲）今天凌晨1點多，跟2名友人在鼓山區博愛一路的薑母鴨店吃飯喝酒，但廖喝醉後，拿著酒杯要向隔壁桌、不相識的謝姓男子（32歲）等7人敬酒，謝等人見他很醉不想搭理，但廖很堅持要敬。

當時廖姓男子手拿著酒杯，走到謝姓男子等人的桌子邊，杯子卻不小心掉落，這引發謝等人的怒火，當場拿起東西砸，包括桌上豆乳醬鋼杯、鐵椅子，導致廖受傷流血，店家趕緊報案。

鼓山分局警力趕到現場，在門口發現傷者廖姓男子倒在門口，請消防隊員協助包紮送醫；警方再循著到店內後方廁所發現另一方人馬，大喊「過來」、「出來」，當時男子回應「過來就過來，是怎樣啦！」顯得有怒氣；當警方帶著人走到店門口要上警車之際，還有人再譙「你娘XX」，幸好迅速遭制止，沒再發生衝突。

警方帶回謝姓男子該桌總計6男、1女，清查認定，除了女子在旁觀看，其他謝姓等6名男子都有涉動手毆打，使廖姓男子頭部流血受傷，依刑法150條聚眾鬥毆、傷害罪嫌及違反社維法送辦。

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