避免馬國女大生悲劇重演 中警拋七大措施守校安

近日發生馬來西亞籍女大生案引起社會關注，台中市第三警分局為了強化校園安全，昨天在文化資產局衡道堂，辦理校園安全防治座談會，會議由分局長張則誠主持，邀集東、南區20所各級學校、區公所及分局業務單位、各派出所，召開「校園安全防治工作」會議，三分局也在會中提出建置「校園安全走廊」等七大措施，守護師生及校園安全。

第三分局分局長張則誠指出，維護校園學生安全，一直為第三警分局重點工作，為防範校園內外發生暴力、犯罪事件發生，第三分局將持續強化校園周邊地區巡守，並與各校建立通報合作平台，宣導學生自我保護、遠離危害能力，期結合學校、社區及警察的力量，共同建構「健康安全」的學習環境。

第三警分局表示，為有效強化校園安全，除要求各單位統合警力機先妥處，全面檢視安全設備，結合警力加強巡查，強化聯繫落實宣導等4大策進作為外，並積極規劃執行下列七大措施，說明如下：

一、 校園訪視聯繫：自11月3日開始，第三分局即由分局長及分局幹部，前往轄區內20所各級學校進行訪視，並建立「校園安全防護專區」LINE群組，除與學校能充分互動及交換校安訊息外，期能掌握時效，即時反應及處理問題。

二、 建置「校園安全走廊」：於各學校（含學生宿舍）建立校園巡查熱點，設置巡邏箱建構巡邏網絡並結合愛心安全據點，以掌握校園周邊狀況及維護學生行動安全

三、 增加巡邏密度：規劃校園專責巡邏勤務，有效提升見警率及強化巡邏密度。

四、 結合民力：強化校園周邊巡守，請守望相助隊、義警於夜間時段加強各級學校周邊巡邏及守望。

五、 全面檢視安全設備：為有效提升校園安全，分局在與各級學校進行安全訪視暨現地勘查後，對增設監視器及照明設備之需求，已通報市政府建設局積極協助改善。

六、 校外賃居處所安全輔導訪視：為加強學生校外賃居安全，分局與學生校外生活輔導會及學校持續執行校外巡查及輔導訪視，以維護學生校外安全。