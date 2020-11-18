34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

嘉義34歲鄭姓女子本月4日到嘉義基督教醫院處理蛀牙，牙醫師指「牙根爛了」拔20顆牙，鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，送醫急救至本月13日不治，醫院開立死因為肺炎；家屬質疑是拔牙感染提告，檢察官今天解剖初判「右肺吸入性肺炎」，詳細原因仍待解剖鑑定報告。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，鄭女死因是否與拔牙有因果關係，仍必須調查相關事證後才能認定。

嘉義基督教醫院表示，鄭女上月底因全口蛀牙，由診所轉診至院內口腔顎面外科看診，主治醫師完成術前檢查、手術風險評估說明，本月4日拔牙治療手術採全身麻醉，共拔除20顆殘根，術後狀況良好才出院；對於患者家屬所提爭議院方尊重，靜候司法調查。

鄭女父親悲傷說，當天陪女兒手術近4小時，牙醫師術後告訴他「拔了20顆牙」；當時他嚇了一跳問會不會太多、女兒受得了嗎？醫師回應「拔1顆和20顆都一樣！」

鄭女曹姓表姊說，表妹有智能問題，但身體健康，事後和醫院聯絡，醫師回應「拔牙不需住院，這是小手術」；雖然死亡證明死因為「肺炎」，但家人質疑是拔牙感染。