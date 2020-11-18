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台東聯結大貨車衝破護欄墜溪谷 司機救起無生命跡象
台東東河鄉省道台11線134.1公里大柿橋處，一輛聯結大貨車不明原因衝破大柿橋護欄墜落溪谷，警消據報趕抵救援，貨車司機救起時，已無生命跡象。事故原因警方正進一步調查中。
警方指出，今天早上9點30分接獲民眾通報指出東河鄉台11線大柿橋發現一輛聯結大貨車衝破大柿橋護欄墜落5公尺深溪谷，司機卡在車內受困待救。
消防局勤務中心派遣東河、成功分隊及高救、成功大隊前往救援，不過，由於貨車車頭嚴重變形，消防人員利用破壞器具將車體破壞後，將受困車內司機救出，但已沒有生命跡象。
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