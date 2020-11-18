工人寂寞難耐想交女友 想見女網友面得先匯11萬險被騙

中年未婚郭姓工人透過LINE認識綽號小雯雯的女子，對方告訴郭，想和她見面得先借她港幣3萬元約新台幣11萬，郭昨天到銀行領出錢要匯款給小雯雯，銀行行員卻發現郭要匯的帳戶是男人的，驚覺有異報警及時攔阻。

「郭大哥，想見面得先借我港幣3萬元，家裡有急用。」45歲郭姓工人，寂寞難耐，日前經由LINE認識小雯雯女子，郭見她照片後驚為天人，時常聊天後有好感，以為遇到真愛。

郭告訴警方，昨天小雯雯跟他LINE說，如果想和她見面，因家裡出事有急用，得先借她港幣3萬元，約新台幣11萬元，他信以為真，昨天下午2點到銀行要匯款。