影／女警偽裝「夜跑客」蒐證 40警騎機車群起包抄賭場
台灣疫情不像國外那麼嚴峻，各種活動均已恢復正常，竟然連非法賭博也很活躍。新北市三重區有個流動性職業賭場，今年已連續2次在二重疏洪道內露天開賭都被警方掃蕩，卻根本罰不怕，近又改到萬善同陰廟內開張，今天凌晨再被警方抄掉一次。
三重警分局偵查隊長鄭偉豪指出，這個流動賭場專賭象棋「四九」，從年初疫情穩定之後便蠢蠢欲動，2月、4月連續在疏洪道內「中山橋下」及「荷花公園停車場」被警方抄掉，銷聲匿跡半年多又重起爐灶，一樣選擇疏洪道內，改在知名陰廟萬善同開張。
由於周邊地形空曠，賭場安排多人把風，只要陌生車輛靠近，任何風吹草動都會驚動賭局。但是警察也不是塑膠做的，連日安排年輕女警到附近夜跑，暗中蒐證監控。
昨天深夜11時許，警方在萬善同周邊布署40名警力，每人各騎1輛機車，等到場內確定有人掏錢開賭，指揮官一聲令下，40輛機車一擁而上包圍小廟，務求一個都跑不掉。
稍後當場查獲賭客21人、賭資58萬8800元、抽頭金3萬6700元、象棋和骰子等賭具。並且發現連73歲徐姓廟公也被收買，在現場幫忙排桌椅開賭局，因此廟公接受偵詢後連同60歲詹姓負責人等，一共7名工作人員全依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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