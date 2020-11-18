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爬奇萊東稜摔傷骨盆骨折 女山友今由黑鷹吊掛下山就醫
兩名女山友參加登山隊走奇萊東稜，其中一名47歲蔡姓女子在大理石營地前摔傷，疑似骨盆骨折無法移動，今由空勤總隊黑鷹直升機吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院救治；另一名同行女山友原本有疑似高山症情況，同時求援，因症狀好轉，決定繼續行程。
花蓮縣消防局昨天下午3時許接獲報案，兩名女山友與6名男山友，組成8人登山隊，入山走奇萊東稜，昨天下午抵達大理石營地前，蔡姓女山友在步道上不小心摔傷，疑似骨折無法移動，且出現嗜睡情況，擔心內出血；另有一名也是女性隊員，身體不適連續多日腹瀉、頭暈無力，懷疑是高山症，請求派員搶救。
因考量救援時效，消防局請求空勤總隊花蓮駐地勤務第1大隊第3隊，今天上午6時30分出動編號NA-701黑鷹直升機，由正駕駛金立平、副駕駛謝華榮率隊，與消防署特搜隊一起出動，上午6時52分抵達發現目標，完成高、低空偵察及風險評估後，由消防署特種搜救員在上午7時9分將蔡姓女傷患吊掛下山，生命徵象穩定，7時25分降落花蓮德興棒球場旁空地，由地面救護人員送往花蓮慈濟醫院治療。
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