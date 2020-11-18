爬奇萊東稜摔傷骨盆骨折 女山友今由黑鷹吊掛下山就醫

兩名女山友參加登山隊走奇萊東稜，其中一名47歲蔡姓女子在大理石營地前摔傷，疑似骨盆骨折無法移動，今由空勤總隊黑鷹直升機吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院救治；另一名同行女山友原本有疑似高山症情況，同時求援，因症狀好轉，決定繼續行程。

花蓮縣消防局昨天下午3時許接獲報案，兩名女山友與6名男山友，組成8人登山隊，入山走奇萊東稜，昨天下午抵達大理石營地前，蔡姓女山友在步道上不小心摔傷，疑似骨折無法移動，且出現嗜睡情況，擔心內出血；另有一名也是女性隊員，身體不適連續多日腹瀉、頭暈無力，懷疑是高山症，請求派員搶救。