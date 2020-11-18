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半夜拿西瓜刀嚇人 桃園男辯嘻鬧網批治安差
桃園市桃園區藝文園區中埔一街居民昨晚在PO文指出，藝文特區附近治安愈來愈差，社區地下室，半夜不睡覺大吼大叫、拿西瓜刀嚇人，尾隨住戶下地下室，摩托車改裝飆來飆去，「大爺，可以行行好嗎？上班族要睡眠補充」。該PO文今天上午引起起網友熱議、批評警察治安。
桃園分局表示，林姓網友PO文但是並未報案，警方是執行網路巡邏發現後，立即主動調查，隨即掌握在該社區地下室持西瓜刀的莊姓男子（21歲）身分。
警方找到莊姓男子帶回派出所瞭解案情，莊男辯稱，當日是朋友到住處接他去KTV唱歌，他準備將轎車停到該社區停車場時，拿出玩具刀嘻鬧，沒想到引發誤會。警方製錄後，將莊男依社會秩序維護法罪嫌函請檢方偵辦。
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