天道盟太陽會威脅入股卡拉OK否則開槍 基警檢肅7人送辦

天道盟太陽會周姓等7人，自9月起，涉嫌藉端滋事向多家卡拉OK店業者要求入股，遇有不從則不斷對店家恐嚇騷擾，揚言讓店家做不成生意，業者心生畏懼，基隆市刑大日前循線陸續將7人檢肅到案，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦。

基警執行「全國同步掃黑」專案行動，市警察局刑事警察大隊偵一隊成功檢肅天道盟太陽會周男恐嚇取財案，周嫌自9月起，在基隆市區藉端滋事，向多家卡拉OK店業者要求入股，遇有不從則不斷對店家恐嚇騷擾，揚言讓店家做不成生意，致業者心生畏懼。警方獲報成立專案小組完整蒐證。

據受害店家向警方表示，與對方等素不相識，也沒有債務糾紛，但對方要求入股，店家不從，對方因此恐嚇騷擾，讓他們很害怕，還要求不能報案，否則開槍。

基隆市警察局自月初起執行「全國同步掃黑」專案行動，到13日共檢肅幫派成員10名，並針對各分局轄內幫派成員經常聚集地點，或易生治安事故的娛樂視聽場所威力掃蕩，動員警力328人、臨檢場所82處，查獲各類刑案34件45人。