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6旬翁欲匯7萬元助生活拮据好友 警成功阻詐保住積蓄

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

60多歲嚴姓老翁日前接到林姓鄰居的社群軟體LINE通知，因生活困難欲向嚴姓老翁借貸15萬元，並告知至郵局匯款到指定帳戶，嚴翁臨櫃匯款欲匯出7萬元現金幫助好友，因林姓行員詢問後察覺有異，趕緊報案請警方協助，成功為嚴翁保住辛苦掙來的7萬元積蓄。

本月16日下午4時許，台中市警局豐原分局豐東派出所值班員警王文淵，接獲轄內郵局林姓行員通報，指稱一名嚴姓老翁要臨櫃匯款，欲匯出7萬元現金，詢問原因後行員察覺有異，懷疑該名老翁可能遭詐騙，遂請警方前往了解。

警員洪少奇、黃翊銘到場瞭解，嚴翁接到自稱為好友林姓鄰居的社群軟體LINE通知，因生活困難欲向嚴姓老翁借貸15萬元，並告知至郵局匯款到指定帳戶，因林姓行員詢問其匯款原因後察覺有異，向老翁說明後，嚴翁堅持匯款幫助其林姓鄰居，故通報豐東派出所員警前往協助。

警方到場後，嚴姓老翁堅持非詐騙集團所為，警方當場先保管其老翁欲轉出的存簿，並聯絡請嚴姓老翁聯絡所知林姓鄰居電話號碼，才得知林姓鄰居未有生活紓困問題及要求借貸，嚴翁才恍然大悟自己遭詐騙，所幸在警方協助下成功保住辛苦掙來的7萬元積蓄。

豐原分局提醒，詐騙案件層出不窮，詐騙手法五花八門，民眾若懷疑可能遭詐騙，或有遇可疑人、事或接獲不明來電，應要秉持「三要」，要冷靜、要查證、要報警，多一分查證，就能少一分受騙。

嚴姓老翁臨櫃匯款欲匯出7萬元現金幫助好友，因林姓行員詢問後察覺有異，趕緊報案請警方協助。圖／豐原分局提供
嚴姓老翁臨櫃匯款欲匯出7萬元現金幫助好友，因林姓行員詢問後察覺有異，趕緊報案請警方協助。圖／豐原分局提供

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