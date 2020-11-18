影／七旬翁頭昏倒大坑山區 報警時氣息微弱警及時到場

台中市警第五分局在14日下午2時許獲報，一名報案人氣息微弱，自稱身體不適協助，但卻沒有通報準確地址，警方與救護車耗費一番功夫後，仍一無所獲，幸好後來勤務中心查證後，確認正確地址；不過地址位於大坑山區，不易尋找，花了一段時間，才發現躺在地上的林姓老翁，並順利協助老翁上救護車送醫。

第五分局東山所警員林嘉宏、闕冠宇在14日下午2時許獲報，一名報案人自稱身體不適需要協助，兩警立即前往橫坑巷的報案地點，在途中卻發現救護車往山下行駛，確認過救護車在該址無發現需救援民眾，林員隨即請值班人員再跟報案人確定地址，值班警員王帥智撥打報案人電話，但報案人卻只能發出嗚嗚嗚的聲音十分許虛弱，根本無法清楚講出地址。

兩名員警感覺事態緊急，決心要趕緊找到報案人，請值班王員持續與報案人聯繫，但地點在山中無法確定正確位置，警方往中正露營區方向前進，沿途遇到民眾便問是否聽到呼救或是否有人員需要救護，就這樣搜查山路近5公里，過了2、30分鐘仍無所獲，幸好值班傳來正確地址，警方隨即驅車前往。

不過山中地址不同平地好找，四處跳號，警方邊開車邊問附近住戶，確認地點，搜尋十餘分鐘後才找到，但發現報案的林姓老翁（71歲）已躺在一旁地上。

警方確定林翁的身體狀況是否穩定，並再次聯絡救護人員。林男透露，自己因不明原因頭暈而跌倒，四肢無力無法動彈只得躺在地上，所幸林男在醫護人員的幫助下順利送往慈濟醫院就醫，而警方也通知林妻前往醫院陪同。

鄰居表示，早上還看到林男開車經過欲前往田地耕作，沒想到下午看到警方在找他，也幸好警方不放棄尋找，阻止憾事發生。